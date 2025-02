A Concessionária de Rodovia Nova 381 iniciou o processo seletivo para o preenchimento de cerca de 150 vagas de trabalho para diversas funções operacionais nas seguintes cidades: Governador Valadares (Baguari), Naque, Ipatinga, Antônio Dias, João Monlevade, São Gonçalo do Rio Abaixo e Santa Luzia.

O objetivo é recrutar profissionais que irão compor equipes de trabalho na operação do tráfego. Há vagas para supervisor de tráfego, operador de guinchos leve e pesado, inspetor de tráfego, operador de caminhão-pipa, operador de munck e zelador.

A Nova 381 recebe os currículos de candidatos pelo e-mail bancodetalentos@nova381.com. Ao enviar o e-mail, é necessário colocar no assunto a função da vaga pretendida.

SOBRE A NOVA 381

A Concessionária de Rodovia Nova 381 administra 303,4 quilômetros da BR 381/MG. O trecho, que passa por 21 cidades, tem início no km 450+540, em Belo Horizonte, no entroncamento com a BR-262/MG, até o entroncamento com a BR-116/MG, no km 150, em Governador Valadares.