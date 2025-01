Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta quinta-feira (9) na Praia do Itaguá, em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, resultando na morte do piloto e deixando quatro passageiros feridos, incluindo duas crianças.

O acidente ocorreu próximo ao aeroporto da cidade após uma excursão de pista, termo técnico que descreve quando uma aeronave sai da superfície durante operações de pouso ou decolagem. As equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram manobras de reanimação no piloto, que não resistiu aos ferimentos.

O jatinho modelo 525, fabricado em 2008 pela Cessna Aircraft, transportava um casal e duas crianças, que foram prontamente socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal de Ubatuba. Segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave de matrícula PR-GFS estava com situação de aeronavegabilidade normal, porém com operação negada para táxi aéreo.

A Força Aérea Brasileira mobilizou o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) para investigar as causas do acidente. Doze bombeiros e cinco viaturas foram deslocados para atender a ocorrência, conforme informou a Defesa Civil.

O local do acidente, na Praia do Itaguá, está sendo preservado para a coleta de dados e verificação dos danos na aeronave, procedimentos fundamentais para determinar as circunstâncias que levaram à queda do avião, que tinha capacidade para transportar até sete passageiros além dos dois pilotos.

*Com informações Revista Oeste