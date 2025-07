Usiminas e Usipa realizam, entre 9 e 11 de julho, a 35ª edição da Expo Usipa, em Ipatinga. Durante a cerimônia de abertura aos expositores, realizada na noite de ontem (8), o presidente da Usiminas, Marcelo Chara, destacou a importância da iniciativa e da parceria de longa data com a Usipa. “A Expo Usipa é um exemplo de iniciativa e vocação. Há 35 anos, se iniciou com poucos expositores e hoje pode gerar negócios, parcerias e um orgulho para a indústria, para Minas Gerais e para todo o Brasil. Nós, da Usiminas, temos um orgulho especial e uma conexão com a Usipa e por tudo que ela representa”.

ESTANDE USIMINAS

O estande da Usiminas nesta edição vai destacar quatro pilares de atuação estratégica da companhia: tecnologia, meio ambiente, segurança e qualidade. A proposta é apresentar à comunidade como a empresa tem realizado sua transformação digital para entregar um produto de alta qualidade aos seus clientes, com compromisso com o meio ambiente e prezando pelo bem-estar e saúde da sua equipe.

Os visitantes poderão conferir de perto algumas das principais iniciativas que fazem parte desses pilares. Entre elas, o uso de inteligência artificial e visão computacional para tornar os processos mais eficientes e sustentáveis, além de uma plataforma de gestão de ativos ambientais, que permite acompanhar a transformação de espaços naturais ao longo do tempo por meio de imagens de satélite.

No estande também estará exposto um sistema de câmeras inteligentes, capaz de detectar a presença de pessoas em áreas de risco, identificar equipamentos em operação, gerar alertas e até abrir registros automaticamente no sistema de gestão da Usiminas. A tecnologia já é utilizada em mais de 70 situações dentro da empresa, contribuindo para o aumento da segurança operacional.

O público também poderá participar de uma ação solidária: a troca de um litro de leite por uma muda produzida no Viveiro de Mudas Usiminas. Todo o leite arrecadado será destinado para o Lar dos Idosos Paulo de Tarso de Ipatinga.

EXPO USIPA

A Expo Usipa é uma das mais importantes exposições de Indústria, Comércio e Prestação de Serviços de Minas Gerais, reunindo empresas, fornecedores, estudantes e a comunidade em torno de soluções que impulsionam o desenvolvimento regional. A entrada é gratuita. Os interessados podem retirar seus convites pelo site oficial do evento: www.expousipa.com.