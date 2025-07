HMC eterniza legado de líderes com galeria de ex-diretores

Com a cobertura do jornalista Cid Miranda

A manhã desta quarta-feira, 9 de julho, entrou para a história do Hospital Márcio Cunha (HMC), em Ipatinga, como um marco de reconhecimento, memória e gratidão. Em um evento carregado de emoção e simbolismo, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX) – um dos braços sociais da Usiminas – inaugurou, na unidade I do hospital, a Galeria dos Ex-Diretores Técnicos, uma homenagem institucional a líderes que moldaram, com firmeza e visão, os rumos de uma das mais respeitadas unidades hospitalares do país.

O ato foi muito mais que um simples gesto de reverência. Representou uma reconexão com as raízes de um projeto de saúde que, em seis décadas, consolidou-se como modelo de excelência, ética e humanização do cuidado. No salão que agora abriga os retratos dos 11 ex-diretores técnicos, o clima era de reencontro com a história — e com os rostos daqueles que enfrentaram desafios, tomaram decisões difíceis e ajudaram a construir os alicerces do HMC tal como é hoje.

SENSIBILIDADE

A iniciativa partiu de uma observação sensível do atual diretor-presidente da FSFX, Flaviano Feu Ventorim. Ao notar a ausência de qualquer registro visual dos antigos dirigentes técnicos do hospital, decidiu agir. “Contar a história do HMC é reconhecer quem a construiu. Esses profissionais lideraram em momentos críticos e contribuíram para que essa instituição se tornasse respeitada nacionalmente. A galeria é um gesto de agradecimento, mas também um farol para futuras gerações”, afirmou Ventorim.

TRAJETÓRIA DE LÍDERES

Ao tomar a palavra, o atual diretor técnico do HMC, o médico Alexandre Pinto, reforçou a importância de preservar a trajetória de quem o antecedeu no cargo.

Entre os ex-diretores presentes, muitos reviveram momentos marcantes de suas gestões. O médico. José Carlos de Carvalho Gallinari, que comandou a direção técnica por mais de duas décadas (1991 a 2012) e hoje atua como assessor de Relações Institucionais da FSFX, emocionou-se ao falar do significado da homenagem. Outro nome a ser homenageado foi o do Dr. José Marco Antônio de Miranda Lanna, que esteve à frente da direção entre 1983 e 1986.

SEIS DÉCADAS DE HISTÓRIA

O diretor de Negócios da FSFX, Eduardo Blanski, destacou o valor simbólico da galeria como instrumento de inspiração. “Celebrar os 60 anos do HMC é também reconhecer quem o construiu. Ver esses profissionais reunidos, reencontrando colegas, tendo suas histórias eternizadas neste espaço, é de um valor incalculável. A galeria fala de memória, mas também de propósito e missão”, sintetizou.

Estão expostos na galeria os retratos dos ex-diretores técnicos: Derly Mendes Gomide (1965-1967), Maurício Mauro Martins (in memoriam, 1968-1972), José Carlos Paoliello (in memoriam, 1972-1976), Hélio Moreira da Silva (1976-1977), Sebastião Irabe do Amaral (in memoriam, 1978-1983), José Marco Antônio de Miranda Lanna (1983-1986), Joel Tibúrcio de Souza (in memoriam, 1986-1991), José Carlos de Carvalho Gallinari (1991-2012), Mauro Oscar Soares de Souza Lima (2012-2019), Thatiane Oliver Ticom (2019-2020) e Bruno Nunes Ribeiro (2020-2022).

A atual gestão técnica do hospital é comandada desde 2022 pelo Dr. Alexandre Pinto, que agora se junta a este seleto grupo de lideranças reconhecidas. Ao lado deles, perpetua-se também a história de superação, inovação e dedicação que marca a jornada do HMC desde sua fundação, em 1965.

NÚMEROS QUE IMPRESSIONAM

O Hospital Márcio Cunha é hoje uma referência nacional em atendimento de alta complexidade. Com 558 leitos distribuídos em três unidades, incluindo uma dedicada exclusivamente à oncologia, a instituição atende a mais de 1,6 milhão de habitantes de 87 municípios de Minas Gerais. Sua estrutura abriga cerca de 500 médicos distribuídos em 58 especialidades, com atuação em áreas estratégicas como pronto-socorro, terapia intensiva adulta, pediátrica e neonatal, medicina diagnóstica, oncologia infantil e adulta, cardiologia de alta complexidade, entre outros.

REFERÊNCIA INTERNACIONAL

Os números do último ano impressionam: mais de 36 mil internações, 18 mil cirurgias, 44 mil sessões de hemodiálise, 33 mil sessões de quimioterapia e 18 mil sessões de radioterapia. No campo obstétrico, foram mais de 5.200 partos realizados. Tamanha performance reflete o compromisso da FSFX com a qualidade assistencial, o que já rendeu ao HMC o título de primeiro hospital do país acreditado em nível de excelência (ONA III) pela Organização Nacional de Acreditação. Além disso, a revista norte-americana Newsweek posicionou o HMC como o 6º melhor hospital de Minas Gerais e o 27º do Brasil, evidenciando sua reputação internacional.