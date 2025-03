Por Cid Miranda

William Saliba, diretor do portal e canal Carta de Notícias, completou 55 anos de atuação no jornalismo mineiro em março de 2024, consolidando uma trajetória marcada por conquistas e contribuições significativas para a comunicação em Minas Gerais.

Sua jornada teve início em 1º de março de 1970, no Diário da Manhã de Ipatinga, primeiro passo de uma carreira que se ramificaria por diversos veículos e funções. Como repórter da Rádio Educadora do Vale do Aço e assistente de comunicação da Usiminas, Saliba construiu bases sólidas para sua ascensão profissional.

Em 1977, participou da implantação da Assessoria de Comunicação da Cenibra, em Belo Oriente, marco importante em sua carreira. Posteriormente, destacou-se como Secretário de Comunicação Social da Prefeitura de Ipatinga e colunista em importantes jornais regionais, como o Diário do Aço, Diário do Rio Doce e Hoje em Dia.

Sua versatilidade profissional ficou evidente ao atuar como editor e apresentador do programa “Câmera Leste” na TV Leste, afiliada à Globo, e ao prestar consultoria de comunicação para empresas como Copasa e Grupo Águia Branca. Na área cultural, conquistou reconhecimento com premiações em festivais de cinema, incluindo o Festival de Penedo, com o curta-metragem Alerta Verde, em 1980; e a Jornada do Cinema do Maranhão, com o curta de animação Apocalipse Novamente, em 1981.

Entre suas conquistas recentes, destaca-se o prêmio Destaque da Mídia Digital do Prêmio Nippon de Jornalismo em 2018 e o título de Cidadão-Honorário de Ipatinga em 2019. Atualmente, mantém sua coluna na revista PQN de Belo Horizonte há duas décadas e dirige o jornalismo do Carta de Notícias.

Com especialização em cinema e pós-graduação em Ciência das Comunicação, Saliba construiu um legado que transcende o jornalismo tradicional, influenciando gerações de comunicadores e mantendo-se como referência em ética e profissionalismo na imprensa mineira.

Assista ao documentário produzido pela equipe do Carta de Notícias em sua homenagem:

https://youtu.be/I3_gEQE4jjk