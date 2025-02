A Divisão Comércio do Grupo Águia Branca, com o objetivo de oferecer serviços inovadores aos seus clientes, anuncia como novidade para 2025 a Águia Branca Corretora de Seguros. Com um portfólio diverso, o novo empreendimento do grupo chega ao mercado com opções de seguros exclusivos para automóveis, residências, empresas, vida, como também para máquinas, equipamentos portáteis, bicicletas, consórcios e seguros de viagem.

A nova corretora conta com uma equipe especializada em seguros, apta a oferecer as melhores opções do mercado, além de auxiliar os clientes na escolha da cobertura. Com o serviço, o Grupo Águia Branca amplia sua área de atuação e passa a oferecer aos seus clientes respostas completas e personalizadas para proteção de bens e negócios.

Com uma proposta inovadora, a corretora do Grupo Águia Branca se destaca no mercado ao iniciar suas atividades com descontos exclusivos de até 15% na franquia e como parcelamento do seguro alinhado ao financiamento do veículo.

“A Águia Branca Corretora de Seguros representa um movimento estratégico do Grupo, que busca fortalecer a confiança já estabelecida no mercado e este passo reitera o nosso compromisso em ampliar a nossa gama de serviços. Com o lançamento, prevemos um crescimento progressivo, com expansão de 10% na base de clientes e contratos no primeiro ano, seguida por um aumento de 15% no segundo ano e 18% no terceiro ano”, declara Marcelo Tinti, CEO da Divisão Comércio do Grupo Águia Branca.

AMPLO ATENDIMENTO

Os atendimentos da corretora serão realizados com ampla cobertura a partir das concessionárias do grupo situadas nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Brasília, Goiânia e Rio de Janeiro, sendo elas: Kurumá, Vitória Motors (Jeep e RAM), Vitória Diesel, Vitória Motors BYD, Águia Branca Seminovos, Osaka (MG), Kyoto (BSB), Lexus e Azul Agro. No Espírito Santo, o novo serviço conta com um espaço físico, estabelecido junto à Kurumána cidade de Vila Velha.