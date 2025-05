A décima Congregação Geral do Colégio Cardinalício foi realizada na manhã desta segunda-feira (5), no Vaticano, com a presença de 179 cardeais, dos quais 133 possuem direito a voto. A reunião marca a reta final dos preparativos para o Conclave que escolherá o novo Papa.

O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, confirmou que todos os cardeais eleitores já estão em Roma. Segundo ele, os debates desta segunda-feira giraram em torno dos principais desafios da Igreja no cenário atual, incluindo temas como evangelização, justiça social, crises globais e unidade eclesial.

Durante a sessão, o cardeal Giovanni Battista Re, Decano do Colégio Cardinalício, informou que o Cardeal Camerlengo, Kevin Farrell, sorteou no sábado os quartos destinados aos cardeais. Todos ficarão hospedados na Casa Santa Marta e em uma ala adjacente do mesmo complexo. As acomodações já estão praticamente prontas, com check-in previsto para a manhã de terça-feira (6).

A Congregação contou com 26 intervenções de cardeais, que abordaram desde aspectos teológicos até questões sociais contemporâneas. Entre os assuntos discutidos estavam o direito canônico, o papel do Estado da Cidade do Vaticano, a missão da Igreja no mundo, o cuidado com os pobres por meio da Caritas e a importância do papel feminino no processo sinodal da Igreja.

Houve também reflexões sobre a crise global, o impacto das guerras, a necessidade de unidade diante das divisões internas e o desejo comum por um pontífice que seja próximo do povo e promova a comunhão. A evocação da oração durante a pandemia foi citada como símbolo de esperança e resiliência espiritual diante do medo.

Outro ponto levantado foi a relevância contínua da mensagem cristã na sociedade contemporânea. A presença expressiva da imprensa no Vaticano foi interpretada como sinal de que o Evangelho ainda mobiliza atenção global.

Bruni reforçou que todos os cardeais que desejarem falar nas Congregações estão tendo espaço para expressar suas opiniões. A Capela Sistina, local onde ocorrerá a votação do novo Papa, já foi isolada pela segurança vaticana e está sendo finalizada para receber os trabalhos do Conclave. Embora o acesso de jornalistas esteja proibido, imagens do interior do local preparado serão divulgadas pela Santa Sé.

PRÓXIMOS PASSOS

O Conclave está previsto para começar em 7 de maio. Os cardeais eleitores se deslocarão da Casa Santa Marta até a Capela Sistina por um caminho protegido, podendo fazê-lo a pé, conforme desejarem.