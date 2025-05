Uma delegação do Departamento de Estado dos Estados Unidos, liderada por David Gamble, desembarca em Brasília nesta segunda-feira (5) tendo como principal objetivo um encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A visita ocorre em um momento estratégico, logo após a alta hospitalar do ex-mandatário brasileiro.

A comitiva americana, que inicialmente demonstrou preocupação com o estado de saúde de Bolsonaro após sua recente cirurgia, recebeu garantias do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro sobre as condições do pai para realizar o encontro. A reunião está prevista para acontecer ainda hoje, na residência do ex-presidente em Brasília.

Antes do encontro principal, a agenda dos representantes americanos inclui reuniões no Senado Federal, além de conversas com presidentes de comissões tanto da Câmara quanto do Senado. O senador Flávio Bolsonaro será o responsável por conduzir a delegação até seu pai.

Entre os temas a serem discutidos, destacam-se questões relacionadas à liberdade de expressão no Brasil e possíveis regulamentações das redes sociais. A possibilidade de aplicação de sanções por parte do governo Trump também está na pauta, segundo fontes ouvidas pela CNN.

Em comunicado oficial, a embaixada americana informou que a delegação participará de reuniões bilaterais focadas em organizações criminosas transnacionais e programas de sanções voltados ao combate ao terrorismo e ao tráfico de drogas. No entanto, fontes do governo norte-americano e da oposição brasileira confirmam que o encontro com Bolsonaro é a principal prioridade da missão.

*Com informações CNN Brasil