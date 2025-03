O papa Francisco demonstrou sinais positivos de recuperação após passar uma noite estável no hospital, conforme informou o Vaticano em boletim divulgado neste domingo (2). O líder da Igreja Católica, que está em seu 17º dia de internação, alterna entre ventilação mecânica não invasiva e oxigenoterapia de alto fluxo.

O pontífice, internado desde 14 de fevereiro com um quadro inicialmente diagnosticado como bronquite, teve seu estado de saúde agravado ao longo dos dias. Exames posteriores revelaram uma pneumonia bilateral, complicada por bronquiectasia e bronquite asmática, tornando o caso mais complexo do que se imaginava inicialmente.

Durante o sábado (1º), Francisco apresentou melhoras significativas em sua condição respiratória, conseguindo se alimentar sozinho e participar de atividades religiosas, incluindo o recebimento da eucaristia. O papa também realizou sessões de fisioterapia respiratória, demonstrando colaboração ativa com o tratamento.

Apesar dos sinais positivos, o Vaticano mantém cautela no prognóstico. A evolução do quadro de saúde tem sido acompanhada de perto pela equipe médica, especialmente após o papa ter enfrentado uma crise de broncoespasmos que dificultou sua respiração dias atrás. Uma insuficiência renal leve também foi detectada, adicionando complexidade ao tratamento.

O atual estado de saúde do pontífice tem gerado preocupação na comunidade católica mundial, principalmente considerando sua idade avançada e o histórico de problemas respiratórios. Mesmo com a estabilização do quadro, a Santa Sé mantém reserva sobre o prognóstico completo do papa Francisco.