Em meio a novos ataques aéreos dos Estados Unidos contra alvos Houthis no Iêmen, o presidente Donald Trump acusou o Irã de estar por trás das ofensivas do grupo rebelde e prometeu retaliação severa contra o governo iraniano. A declaração foi feita nesta segunda-feira (17) através da rede social Truth Social.

Em sua postagem, Trump afirmou que o Irã controla diretamente as ações dos Houthis, fornecendo armas, dinheiro e inteligência militar ao grupo. “Cada tiro disparado pelos Houthis será visto como um tiro do Irã”, declarou o presidente americano, prometendo “consequências terríveis” ao país persa.

Os bombardeios americanos contra posições Houthis no Iêmen já causaram 53 mortes e fazem parte de uma operação militar em larga escala ordenada por Trump no último sábado (15). Pete Hegseth, secretário de Defesa dos EUA, afirmou que a ação será “implacável” e só terminará com a desmobilização completa do grupo rebelde.

Os Houthis, que pertencem ao chamado “Eixo de Resistência” – rede de organizações alinhadas ao Irã -, intensificaram ataques a navios no Mar Vermelho desde outubro de 2023, alegando solidariedade aos palestinos após o início da guerra entre Hamas e Israel. Mais de 100 ataques foram registrados contra embarcações comerciais e militares na região.

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, nega envolvimento com as ações dos Houthis e acusa Trump de tentar pressionar o país a negociar seu programa nuclear. Um porta-voz dos rebeldes descreveu os ataques americanos como “crime de guerra” e ameaçou responder com mais ofensivas.

Autoridades militares americanas indicam que as operações contra os Houthis podem se estender por várias semanas. O objetivo declarado é garantir a segurança da navegação no Mar Vermelho, uma das rotas marítimas mais importantes do mundo para o comércio global.

*Com informações G1