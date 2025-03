Uma caravana organizada pelo Movimento Verde Amarelo Vale do Aço (Mova) participou, na manhã deste domingo (16), da manifestação realizada na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. O evento, convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, teve como principal pauta a defesa da anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023.

Joel Souto, integrante da coordenação do Mova, destacou que o ato ocorreu de forma pacífica e reforçou valores democráticos. “A luta é pela reparação dessa injustiça, já que esses patriotas não tiveram um julgamento imparcial e muito menos na instância adequada”, afirmou.

A manifestação contou com a presença de diversas lideranças políticas e apoiadores do ex-presidente, que argumentaram que as penas aplicadas aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro são desproporcionais. O evento reuniu participantes de diversas regiões do país, incluindo uma delegação de 45 conservadores vindos de cidades como Ipatinga, Caratinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, Governador Valadares, Inhapim, Manhuaçu, Ipaba e Jaguaraçu.

Durante a mobilização, os manifestantes ergueram bandeiras do Brasil e entoaram palavras de ordem em defesa da liberdade dos presos e da revisão de suas condenações. Até o momento, as autoridades não se manifestaram sobre eventuais mudanças no tratamento dos processos relacionados aos eventos de 2023.