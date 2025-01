A arquitetura brasileira é reconhecida mundialmente por sua criatividade, inovação e diálogo profundo com a paisagem natural. Em 2025, algumas obras nacionais se destacam como destinos imperdíveis, não apenas pela beleza estética, mas pela força com que representam o talento e a visão dos nossos arquitetos.

Em um momento de crescente valorização da cultura e do design local, estas cinco construções se tornam verdadeiros pontos de referência para entender o presente e o futuro da arquitetura no país.

Começamos pela revitalização da Estação das Artes, em Fortaleza (CE). Assinado pelo renomado arquiteto Thiago Bernardes, o projeto deu nova vida ao antigo pátio ferroviário, transformando-o em um complexo cultural dinâmico. Com espaços para exposições, oficinas e apresentações artísticas, o local é um exemplo de como a requalificação urbana pode trazer vitalidade às cidades, respeitando o passado e dialogando com o presente.

Em Salvador (BA), o Centro de Inovação do Subúrbio 360 é um exemplo vibrante de arquitetura funcional e social. Projetado pelo escritório Sotero Arquitetos, o espaço busca promover educação, cultura e tecnologia para a comunidade local. Com design acessível e materiais simples, a obra reflete o potencial transformador da arquitetura em contextos periféricos, reforçando a importância da inclusão e da inovação no cenário urbano.

Já em São Paulo (SP), o Edifício Corujas, assinado pelo escritório FGMF Arquitetos, é um marco de arquitetura sustentável e corporativa. O projeto rompe com os modelos tradicionais de escritórios ao criar um espaço onde o verde se entrelaça ao concreto, promovendo a integração entre trabalho e natureza. Pátios internos, varandas generosas e materiais naturais tornam o ambiente acolhedor e funcional, mostrando como a arquitetura pode reinventar o espaço urbano.

Avançando para o litoral, temos o Museu do Cacau, em Ilhéus (BA), concebido pela arquiteta Lina Litwinski. Essa obra singular celebra a história e a importância do cacau na economia e cultura do estado. Com uma estrutura que se funde com a mata atlântica ao redor, o museu oferece experiências imersivas que conectam o visitante à essência da região. Uma verdadeira aula de arquitetura sustentável e sensibilidade ao contexto local.

Por fim, um clássico imperdível: o Museu de Arte Contemporânea de Niterói (RJ), de Oscar Niemeyer. Com sua forma futurista que parece flutuar sobre uma base estreita, o edifício é uma das maiores obras-primas do mestre da arquitetura brasileira. Além de abrigar uma rica coleção de arte contemporânea, o museu oferece vistas deslumbrantes da Baía de Guanabara, unindo arte, arquitetura e paisagem em uma experiência única.

Essas cinco obras representam mais do que construções; são manifestações de uma arquitetura que entende sua responsabilidade social, cultural e ambiental. Cada uma delas reflete o compromisso dos arquitetos brasileiros com a inovação e a sustentabilidade, sem abrir mão de uma estética que emociona e encanta.

Em tempos de mudança e desafios urbanos, visitar essas obras em 2025 é um convite para explorar a diversidade de formas que a arquitetura nacional tem de pensar o espaço e a vida. Afinal, ao conhecer essas criações, não apenas admiramos prédios e projetos, mas também nos aproximamos da alma criativa de um país que segue construindo histórias.

Natália Brito é arquiteta e professora mestre, com 15 anos de experiência na área de projetos e 12 anos dedicados à educação. Ela possui a Formação DAP (Desenvolvimento Avançado de Projetos) e é cofundadora da Arqcalc, uma startup de Precificação de Projetos. Através de plataformas digitais, mentora milhares de profissionais da Arquitetura e Design, ajudando-os a aprimorar suas práticas e gestão.