A Prefeitura de Ipatinga segue em alerta para os riscos de contaminação por leptospirose, uma das principais ameaças à saúde após enchentes e enxurradas. Desde o dia 12 de janeiro, data em que uma tromba d’água atingiu a cidade, o município registrou 24 casos suspeitos da doença, conforme números apurados nesta quarta-feira (29). Para conter o avanço da enfermidade, a Secretaria de Saúde tem intensificado ações preventivas e educativas.

Para garantir um atendimento mais ágil e qualificado, profissionais da saúde estão passando por capacitações. Médicos e enfermeiros das redes pública e privada participaram de uma palestra ministrada pela infectologista Carmelinda Lobato, abordando formas de assistência e tratamento de doenças relacionadas ao contato com lama e enchentes, como leptospirose e hepatite A.

Além disso, técnicos de enfermagem, Agentes de Combate a Endemias (ACE’s) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS’s) também foram capacitados para atuar diante dos impactos das chuvas que assolaram o município. Os treinamentos incluem temas como notificação e prevenção de agravos, investigação epidemiológica e cuidados com a saúde do trabalhador.

“Nosso objetivo é preparar os profissionais para oferecer uma resposta rápida e eficiente à população afetada, seguindo protocolos de atendimento e adotando medidas de prevenção”, destacou o secretário de Saúde de Ipatinga, Walisson Medeiros.

CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE AOS ROEDORES

A Secretaria de Saúde reforçou as ações de combate aos roedores e tem distribuído hipoclorito de sódio, essencial para o tratamento da água destinada ao consumo humano.A conscientização da população também faz parte do trabalho, com orientações sobre prevenção e os riscos de contato com áreas alagadas.

MONITORAMENTO E VERIFICAÇÃO

Até esta quarta-feira, Ipatinga contabilizava 24 casos suspeitos de leptospirose, seis deles de pacientes internados. Os exames já foram coletados e aguardam resultado laboratorial para confirmação ou descarte da doença. A Vigilância Epidemiológica segue acompanhando de perto a situação, monitorando casos suspeitos e tomando medidas preventivas para evitar novos registros.

CUIDADOS COM OS TRABALHADORES

O Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador de Ipatinga (CEREST) está promovendo ações de orientação para trabalhadores e voluntários envolvidos nas atividades pós-enchente. As medidas incluem informações sobre prevenção de acidentes, uso correto de EPIs e atualização do cartão de vacinas. Entre os grupos atendidos estão profissionais da Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, equipes da Infrater (responsável pela conservação de parques e jardins) e trabalhadores da Vital, empresa responsável pela limpeza urbana.

IMUNIZAÇÃO

Nesta quarta-feira (29), mais de 100 trabalhadores da Vital atualizaram seu cartão de vacina, reforçando a importância da imunização na prevenção de doenças em ambientes de risco.A população de Ipatinga pode procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa para o mesmo procedimento.

FIQUE ATENTO AOS SINTOMAS

A leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda, que é transmitida a partir da exposição direta ou indireta à urina de animais (principalmente ratos) infectados pela bactéria Leptospira. Sua penetração ocorre a partir da pele com lesões, pele íntegra imersa por longos períodos em água contaminada ou por meio de mucosas.

Os principais sintomas incluem febre, náuseas/vômitos, falta de apetite, dores no corpo e abdominais.

Caso apresente qualquer um desses sintomas, a pessoa deve procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais para a recuperação.