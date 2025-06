O ex-presidente Jair Bolsonaro iniciou seu depoimento na tarde desta terça-feira (10) no Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, onde responde como investigado por suposta articulação de um golpe de Estado. Assista:

MORAES ESTABELECEU LIMITAÇÕES AO DEPOIMENTO

Antes de entrar para a oitiva, Bolsonaro manifestou disposição para um longo depoimento, afirmando que poderia falar “por horas” caso se sentisse à vontade. A decisão de Moraes, no entanto, restringiu as possibilidades de apresentação de novas provas durante o interrogatório.

O magistrado determinou que tanto o investigado quanto sua defesa podem fazer referência apenas às provas já incluídas nos autos do processo. A determinação judicial esclarece que não é o momento processual adequado para apresentação de novos elementos probatórios, especialmente aqueles desconhecidos pelas partes envolvidas.

A defesa do ex-presidente mantém a possibilidade de apresentar documentos e vídeos posteriormente, desde que sejam incorporados formalmente ao processo. Essa inclusão permitirá que todas as partes se manifestem sobre o material e que sua autenticidade seja devidamente verificada, conforme estabelecido na decisão judicial.

O depoimento se insere no contexto das investigações sobre uma possível tentativa de subverter a ordem democrática após as eleições de 2022. As autoridades investigam reuniões, documentos e conversas que podem indicar a existência de um plano para impedir a transição de poder.