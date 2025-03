O Supremo Tribunal Federal (STF), começou, nesta terça-feira (25) o julgamento que pode transformar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete denunciados em réus por tentativa de golpe de Estado em 2022. A Primeira Turma da Corte avalia a admissibilidade da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República.

O presidente da turma, Cristiano Zanin, abriu a primeira sessão às 9h40, seguida pela leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do processo. O procurador-geral Paulo Gonet apresentará a sustentação oral defendendo a denúncia, após a qual as defesas dos acusados terão 15 minutos cada para suas manifestações.

O julgamento está programado para ocorrer em até três sessões, com dois encontros nesta terça-feira e um na quarta-feira (26). A primeira sessão tem previsão de encerramento às 12h, retornando no período da tarde para a segunda etapa.

Nos bastidores, aliados do ex-presidente já admitem a provável aceitação da denúncia nesta fase inicial. A estratégia da defesa agora se volta principalmente para a esfera política, com foco na mobilização das redes sociais, especialmente durante o desfecho previsto para quarta-feira.

Ministros da Corte mantêm discrição sobre o resultado e ressaltam a importância do cumprimento de todos os procedimentos legais, incluindo a análise das sustentações orais das defesas antes da decisão final. Caso a denúncia seja aceita, os acusados responderão formalmente pelo crime de tentativa de golpe de Estado.