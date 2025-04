A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira o ex-presidente Fernando Collor de Mello em sua residência em Maceió, Alagoas. A prisão ocorreu após condenação pelo Supremo Tribunal Federal por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em processo relacionado à BR Distribuidora.

Collor, que presidiu o Brasil entre 1990 e 1992, foi sentenciado a 8 anos e 10 meses de prisão em regime fechado. A ordem de prisão foi expedida após o fim do período de recursos. Agentes federais chegaram à residência do ex-presidente no bairro do Barro Duro pela manhã, onde realizaram a prisão sem incidentes.

A condenação do ex-presidente está relacionada ao recebimento de propinas estimadas em R$ 20 milhões da BR Distribuidora, entre 2010 e 2014, quando exercia o mandato de senador. Durante as investigações, foram encontradas evidências de uso de empresas de fachada para movimentação dos valores irregulares.

Aos 73 anos, Collor se torna o segundo ex-presidente brasileiro a ser preso por corrupção na história recente do país. Ele será encaminhado ao sistema prisional de Alagoas, onde cumprirá a pena inicial em regime fechado, conforme determinação judicial.

O caso marca mais um capítulo na trajetória política do ex-presidente, que já havia enfrentado um processo de impeachment em 1992, quando renunciou ao cargo antes da votação final pelo Senado. A defesa de Collor ainda não se manifestou sobre a prisão.