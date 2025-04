Em comemoração aos 61 anos de Ipatinga, a Usiminas marca presença no evento Ação Cidadania, que será realizado na próxima terça-feira (29/04), no Parque Ipanema, com uma programação especial voltada à comunidade.

No estande da Usiminas, o público poderá conhecer uma réplica da Central de Monitoramento Ambiental da empresa — um sistema de gestão que utiliza inteligência artificial para o monitoramento de partículas e o acompanhamento em tempo real das emissões atmosféricas.

Também terá uma campanha para troca de mudas por caixas de leite. Os itens arrecadados serão destinados a instituições sociais da cidade. A programação ainda inclui a divulgação de vagas de emprego disponíveis no Centro Industrial de Ipatinga.

Crianças e jovens poderão participar de oficinas pedagógicas com jogos que estimulam o raciocínio lógico, criados a partir de materiais recicláveis. Outro destaque será o espaço da Biblioteca Central de Ideias, em que o público poderá se associar à biblioteca.

“A Usiminas tem uma história profundamente conectada com Ipatinga. A empresa, que cresceu junto com o município, continuará com o seu compromisso de ser uma boa vizinha, de fortalecer a comunidade por meio do desenvolvimento econômico e social e de deixar um legado para as gerações futuras. Estar presente neste momento é uma forma de celebrarmos essa trajetória lado a lado com a população”, reafirma Tayná Vieira, gerente de Relações Institucionais e Comunidades da Usiminas.