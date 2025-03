Um acidente na área industrial da Usiminas em Ipatinga, no Vale do Aço mineiro, resultou na morte de um funcionário que operava uma máquina carregadeira na Aciaria 2. O incidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (7), quando o trabalhador exercia suas atividades regulares no setor.

As equipes de emergência da empresa atuaram prontamente no socorro à vítima, que foi imediatamente encaminhada ao Hospital Márcio Cunha (HMC). Apesar dos esforços da equipe médica, o funcionário não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Usiminas, por meio de nota oficial, manifestou pesar pelo ocorrido e informou que está oferecendo todo o suporte necessário aos familiares do colaborador. A empresa ressaltou seu compromisso com a segurança e destacou que uma investigação minuciosa está em andamento para apurar as circunstâncias exatas que levaram ao acidente.

O setor da Aciaria 2, onde ocorreu o incidente, é uma área estratégica da usina, responsável pela produção de aço. A empresa não divulgou detalhes sobre possíveis impactos nas operações do setor após o acidente.

A identidade do funcionário não foi divulgada, em respeito à privacidade da família neste momento de luto.

NOTA DA EMPRESA

“A Usiminas lamenta informar um acidente na madrugada desta sexta-feira, dia 7 de março, na área da Aciaria 2 da Usina de Ipatinga. O funcionário realizava a operação de uma máquina carregadeira quando se acidentou e foi imediatamente socorrido pelas equipes de emergência, encaminhado para o Hospital Márcio Cunha, onde faleceu.

Neste momento difícil, a Usiminas lamenta profundamente o ocorrido e presta toda sua solidariedade e assistência aos familiares, amigos e colegas do colaborador. As causas do acidente estão sendo analisadas”.