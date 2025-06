Em uma escalada das tensões no Oriente Médio, o Irã executou ataques contra bases militares americanas no Catar e no Iraque nesta segunda-feira (23), em resposta a bombardeios anteriores dos Estados Unidos contra instalações nucleares iranianas.

A base aérea de Al Udeid, no Catar, principal alvo da ofensiva e maior instalação militar americana na região, foi atingida por seis mísseis, segundo fontes israelenses. A base abriga mais de 10 mil soldados americanos e recebeu, no mês passado, a visita histórica do presidente Donald Trump, a primeira de um comandante-em-chefe desde 2003.

Moradores de Doha, capital do Catar, relataram diversas explosões na cidade. As Forças Armadas iranianas batizaram a operação militar de “Anunciação da Vitória” e declararam em comunicado oficial que “nenhum ataque ao território iraniano ficará sem resposta”.

O alto comando militar americano monitora a situação a partir da Casa Branca, com o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e o presidente do Estado-Maior Conjunto, Dan Caine, reunidos na Sala de Situação. Autoridades do Departamento de Defesa já acompanhavam possíveis ameaças à base de Al Udeid nas semanas anteriores.

O episódio marca uma nova fase no conflito entre os dois países, que se intensificou após os bombardeios americanos contra instalações do programa nuclear iraniano. A base atacada é considerada estratégica para as operações militares dos Estados Unidos na região, sendo a maior instalação americana no Oriente Médio.

Durante sua visita à base no mês passado, Trump destacou a importância da instalação para a segurança americana, afirmando que “nenhuma visita ao Golfo estaria completa sem parar para saudar as pessoas que mantêm os Estados Unidos seguros, fortes e livres”.