A Usiminas vai participar da 5ª edição do Conecta Vale do Aço. O evento, que volta a ser presencial, acontece no dia 9 de novembro (quarta-feira), das 8h30 às 17h, na sede da Fiemg Regional Vale do Aço, em Ipatinga (Av. Pedro Linhares Gomes, 5431, Horto).

O tema desta edição é Responsabilidade Social, no contexto da Agenda ESG, sigla em inglês para Meio Ambiente, Social e Governança. A proposta é promover um amplo debate das melhores práticas sociais como diferencial competitivo nas indústrias. A Usiminas levará para o debate o programa de Diversidade e Inclusão. O diretor corporativo de Gestão de Pessoas e Inovação, Cesar Bueno, participa da mesa redonda “Desenvolvendo estratégias de gestão para a promoção da diversidade e inclusão”, a partir das 11h.

“A letra s da sigla do ESG, ou seja, o Social está cada vez mais presente nas análises das empresas sobre o capital humano. Logo, trazer um olhar social ao Conecta 2022 se torna fundamental para um dia recheado de reflexões em temas como, formação e qualificação de mão de obra nas comunidades, promoção do bem-estar nos ambientes de trabalho e a ampliação da diversidade nas empresas”, pontua Cynthia Gonçalves, gerente corporativa de Treinamento, Desenvolvimento e Recrutamento da Usiminas.

A participação é gratuita, com vagas limitadas e os ingressos devem ser retirados até o dia 8 de novembro (terça-feira) na página do evento no Simpla.

EXPOMETAL

Em paralelo ao Conecta, a Fiemg Regional Vale do Aço promove também a Expometal, primeira feira metal mecânica da região. O objetivo do evento é incentivar a geração de negócios por meio da aproximação entre grandes indústrias e fornecedores locais de produtos e serviços. Na abertura, o vice-presidente Industrial, Américo Ferreira Neto, vai apresentar as oportunidades advindas da reforma do Alto-Forno 3 da Usina de Ipatinga.