Marte Um, escrito e dirigido por Gabriel Martins, representante do Brasil na categoria Filme Internacional para o Oscar 2023 chega a Ipatinga, no dia 21 de dezembro, em única exibição gratuita no teatro do Centro Cultural Usiminas. É mais uma comemoração de oito anos de atividades do Los Películas Cineclube, que tradicionalmente brinda o público do Vale do Aço com obras primorosas em seu aniversário.

O filme foi realizado por meio de um edital do Ministério da Cultura para financiamento de longas de baixo orçamento produzidos por realizadores negros e teve sua estreia mundial em janeiro de 2022, no Festival de Sundance, nos Estados Unidos. Foi um dos escolhidos para abrir o evento, recebendo críticas positivas e matérias nos principais veículos norte-americanos. Desde então ganhou o mundo, com exibições em quatro continentes e participação em vários festivais de prestígio.

Só nos Estados Unidos participou de vários eventos importantes, como o TriBeCa Film Festival, de Nova York, acumulando também os prêmios de Melhor Filme no OutFest, de Los Angeles, no Black Star, da Filadélfia, além do prêmio de Melhor Filme pelo público no Festival Internacional de São Francisco. Na última semana foi vendido para exibição nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá e Nova Zelândia.

UM CONTO BRASILEIRO

O primeiro filme mineiro a ser selecionado para representar o Brasil no Oscar é um conto brasileiro de esperança e estrelas. Foi rodado em Contagem, Belo Horizonte e Nova Lima em outubro de 2018. Conta a história dos Martins, família negra de classe média baixa, que seguem a vida entre seus compromissos do dia-a-dia e seus desejos e expectativas, mesmo com a tensão de um governo conservador que acaba de assumir o poder no país.

Em meio a esse cotidiano, Tércia (Rejane Faria), a mãe, cuida da casa enquanto passa por crises de angústia, por acreditar que está atraindo azar para aqueles que a ama. Wellington (Carlos Francisco), o pai, é porteiro em um prédio de luxo e seu sonho é ver o filho virar jogador de futebol profissional. Eunice (Camila Damião), a filha, vive as novidades de sua sexualidade, tem um novo amor e resolve ir morar com a namorada. E o pequeno Deivinho (Cícero Lucas), é bom de bola, mas seu sonho é ser astronauta e viajar para o espaço numa missão colonizadora em Marte.

Para Camila Mendonça, uma das curadoras do Los Películas Cineclube, o filme convida o espectador a observar os detalhes da vida. A pensar na delicadeza das relações, que são frágeis e ao mesmo tempo, a base de tudo. Apesar de todas as dificuldades, presentes na narrativa que a família vai enfrentando no seu dia a dia, avalia Camila.

O DIRETOR

Esse é o segundo longa-metragem assinado pelo cineasta, roteirista, montador e diretor de fotografia Gabriel Martins. O primeiro, “No Coração do Mundo” ( 2019), foi codirigido com seu parceiro, Maurílio Martins. Estreou na Tiger Competition do Festival de Roterdã no mesmo ano e foi exibido em diversos festivais, tendo sido lançado comercialmente em vários países com elogios da crítica.

Entre seus curtas-metragens estão “Nada”, exibido na Quinzena dos Realizadores de Cannes em 2017, e “Dona Sônia Pediu uma Arma para seu Vizinho Alcides”, exibido no Festival de Clermont-Ferrand em 2011. Gabriel também participou do programa especial de Roterdã “Soul in the Eye”, no qual ministrou uma masterclass. O cineasta escreveu diversos roteiros levados às telas, entre eles “Alemão” (2014). “Marte Um” é seu primeiro longa na direção solo.

Gabriel fundou com os amigos André Novais Oliveira, Maurílio Martins e Thiago Macêdo Correia a produtora Filmes de Plástico, em Contagem. Mesmo fora do eixo Rio-São Paulo, a produção dos mineiros vem se destacando na cena nacional e agora internacional. Temporada (2018), de André Novais Oliveira, participou de festivais na França, Suíça e Estados Unidos. Marte Um, que estreou no Brasil em agosto, no Festival de Gramado, deu à produtora quatro Kikitos, Melhor Filme (júri popular), Prêmio Especial do Júri, Melhor Roteiro e Melhor Trilha Musical, além de várias premiações internacionais.

A exibição de Marte Um conta com apoio do Instituto Usiminas e da Embaúbas Filmes. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos na bilheteria do teatro ou pelo Sympla – https://bileto.sympla.com.br/event/79154. A curadoria do Los Películas Cineclube é assinada por Márcio Castro, Andres Gonzales, Enyaly Poletti, David Romeros, Camila Mendonça, Beto Oliveira, Gildário Mendes, Éderson Caldas e Marilda Lyra.

Serviço:

Marte Um – Drama, 2022, 1h55

Roteiro e direção: Gabriel Martins

Classificação indicativa: 16 anos

Menores só podem entrar acompanhados dos pais e ou responsáveis legais ou acompanhados por maiores de 18 anos mediante autorização assinada.