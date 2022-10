O evento dedicado ao jazz e à música instrumental, criado em Belo Horizonte, em 2003, chega em Ipatinga na sua 20ª edição com dois shows com o renomado Wagner Tiso e com a Big Band do Clube. O evento acontece no dia 29 de outubro no Centro Cultural Usiminas.

Criado inicialmente como um evento de rua, montando seu palco em frente ao tradicional Café com Letras, de Belo Horizonte, o Savassi Festival se tornou uma matriz de atividades dedicadas à difusão do jazz e da música instrumental, em suas mais variadas vertentes.

Tendo realizado edições no Rio de Janeiro, São Paulo, Uberlândia e Nova Iorque, o evento desembarca em Ipatinga, no Centro Cultural Usiminas com noite dedicada à música instrumental e ao Clube da Esquina, que comemora seus 50 anos em 2022.

O maestro, pianista, compositor e arranjador Wagner Tiso abre a noite com o seu trio, formado pelo saxofonista Nivaldo Ornela e pelo violoncelista Márcio Mallard. Após breve intervalo, sobe ao palco a Big Band do Clube, uma banda composta por 12 músicos que apresentará o melhor do jazz e da música mineira.

Os ingressos se encontram à venda na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e na plataforma do Sympla e dão direito aos dois shows.

O festival também realizará dois ensaios abertos, gratuitos, no período da tarde. Todos estão convidados a acompanharem a passagem de som e terem contato com os artistas à medida que eles se preparam para o show.

O Savassi Festival Ipatinga é patrocinado pela Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

A programação está disponível no site http://www.savassifestival.com.br

WAGNER TISO TRIO

O Wagner Tiso Trio, em 2022 Homenageia Milton Nascimento e os 50 anos do Clube da Esquina. Neste encontro musical Wagner Tiso oferece um teor clássico às consagradas músicas brasileiras. Uma bela perspectiva musical.

A interação entre o piano de Tiso, o violoncelo de Márcio Malard e o saxofone de Nivaldo Ornelas é consistente, harmônica e perfeita. O que interpretam soa natural e envolvente, fruto de uma parceria que começou em 1969.

Os estilos musicais (Música Brasileira, Jazz e Música Clássica) do Trio se combinam de forma criativa e despojada. Além de dominar com propriedade a arte de tocar violoncelo, Malard “transforma” em alguns momentos o instrumento em baixo e percussão, conferindo vivacidade à música. Com a presença de Nivaldo Ornelas a formação de um trio se faz ! Com releituras musicais que ganham o acréscimo de uma tônica de jazz-fusion bem acentuada.

Temos, um caldeirão musical denso, eclético e muito bem costurado, onde o Jazz conversa animadamente com o Clássico e com a MPB.

As interpretações musicais do Trio são bem sucedidas e criativas, oferecendo novas texturas e exuberantes arranjos sonoros aos clássicos brasileiros , mesmo assim, fiéis às versões originais, transformando os 60 minutos de show em uma encantadora viagem musical.

BIG BAND DO CLUBE

Big bands são um formato referencial no jazz. Em linhas gerais, é um grupo que agrega dez ou mais músicos, usualmente pelo menos três trompetes, dois ou mais trombones, quatro ou mais saxofones, e uma cozinha rítmica formada por uma combinação de piano, guitarra, contrabaixo e bateria.

Tradicionalmente, está relacionada com a música voltada para os bailes e para a dança, a chamada Era do Swing do jazz, que remonta aos anos 1930 e 1940, mas foi além, “contaminando” diversas outras linhagens do gênero, do cool ao free jazz.

Uma das marcas dos grandes clubes de jazz espalhados pelo mundo é o fato de possuírem uma chamada ‘banda da casa’, ou seja, um grupo de músicos ‘residentes’ que possui uma agenda de encontros fixos com o público. Trata-se de uma espécie de tradição no gênero, e se o espaço puder abrigar uma big band, melhor ainda. Inspirado por esta ideia, Bruno Golgher, dono do Clube de Jazz do Café com Letras, resolveu montar a Big Band do Clube, reunindo semanalmente alguns dos melhores músicos da cidade para se apresentarem em seu novo empreendimento.

Afinal, é inegável que as Big Bands possuem a marca típica da celebração, do encontro entre músicos e suas improvisações e o público. E a Big Band do Clube remonta a este espírito. Ela é formada por alguns dos melhores músicos da cidade, a saber: Fabiano Martins (sax alto), Gil Costa (sax alto), Sérgio Danilo (sax tenor), Charles Camilo (sax tenor), Ulisses Luciano (trompete) Daniel Leal (trompete), Danilo Mendonça (trombone), Norton Ferreira (trombone), Evan Megaro (piano), Felipe Vilas Boas (guitarra) Enéias Xavier (contrabaixo) e Cyrano Almeida (bateria).

O grupo, que já atua promovendo residências artísticas para músicos, artistas, compositores e arranjadores, agora também passa a se apresentar às terças-feiras, quinzenalmente, no Clube de Jazz, executando standards de jazz, samba-jazz e músicas mineiras. No repertório, o público poderá esperar versões especiais de “The Chicken”, de Alfred “Pee Wee” Ellis, “The Four Sleepers”, de Don Grolnik“, “Cravo e Canela”, de Milton Nascimento, “Estamos Aí”, de Maurício Einhorn além do trabalho autoral de seus membros e colaboradores

O grupo conta com a direção artística de Enéias Xavier e Felipe Vilas Boas, além da direção de ensaios de Evan Megaro.

Serviço:

Savassi Festival 2022 – Ipatinga

Data: 29 de outubro ( sábado) – 20h

Locais: Centro Cultural Usiminas

Valores: R$ 25 (inteira) e R$12,50 (meia)

Programação em: www.savassifestival.com.br