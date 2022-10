Jovens mineiros que participaram da 1ª edição do Programa Trilhas de Futuro, iniciativa do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), começaram a se formar a partir do mês de outubro em vários cursos técnicos profissionalizantes e chegarão preparados para o mercado de trabalho.

São 1.183 alunos de 54 turmas dos cursos técnicos nas áreas de marketing, qualidade, finanças, designer de interiores, técnico em eventos e em produção de moda que irão concluir os estudos em 20 instituições de ensino credenciadas pelo Estado.

Essas são as primeiras turmas que estão concluindo as formações, dentre as que ingressaram no programa em outubro de 2021, quando o Estado lançou 75 mil vagas para cursos profissionais gratuitos e com ajuda de custo.

O secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, falou da importância desta iniciativa que prepara o jovem para o futuro e que a meta da SEE/MG é expandir. “Para nós é um sucesso termos até o final deste ano formaturas de quase 1200 alunos que passaram pelo Trilhas de Futuro. É a demonstração de que este projeto veio para ficar. Temos mais de 100 mil estudantes trilhando cursos técnicos e saindo preparados para o mercado de trabalho e vamos expandir ainda mais. Parabéns às instituições e aos estudantes”, destacou.

No Senac de Itabira, quatro turmas já finalizaram a formação, que teve duração de um ano. Foram duas turmas do curso Técnico em Marketing e duas do Técnico em Finanças. Emanuelli Cristina Almeida Ferreira, destaque no curso de Finanças da instituição, é uma das alunas que concluiu recentemente a qualificação. Ela comenta com muito entusiasmo e felicidade a oportunidade que teve com o programa.

“O Trilhas me abriu novos horizontes sobre o mercado financeiro, algo que eu não conhecia muito. Tive a oportunidade de criar uma empresa experimental no trabalho de conclusão do curso e já recebi oferta de emprego para trabalhar na área de finanças em uma empresa aqui de Itabira. Essa porta que se abriu só foi possível graças ao programa. Se tivesse que fazer tudo novamente, eu faria. Recomendo o Trilhas porque é um projeto muito bom, vale a pena fazer”, afirma.

Para a gerente de relacionamento do Senac-MG, Cíntia Gomes da Costa e Silva, a parceria da instituição com o Estado está ajudando a mudar a realidade de milhares de famílias no estado. “O Senac vê o Trilhas como um dos projetos mais importantes dos últimos anos. Ver a transformação destas pessoas é o que nos fez ser parceira da Secretaria de Estado de Educação. Essa também é nossa missão, ver pessoas muitas vezes sem perspectivas e poder transformar suas realidades”, disse.

O jovem Max Yuri Araújo de Almeida, da cidade de Betim, é um dos exemplos do que ela conta. Max fez o curso técnico de Marketing pelo Senac de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e contou como foi importante o Trilhas em sua vida. “Tudo que eu esperava a respeito do curso, em relação ao mercado de trabalho, de ter novas oportunidades, se concretizou com o Trilhas de Futuro. Me destaquei na área de criação e comecei a conquistar clientes, antes mesmo de finalizar o curso, até que o próprio Senac me chamou para ministrar treinamentos para turmas de jovens aprendizes e outras turmas do Trilhas. Defino o programa como uma chave que abre portas inimagináveis na vida dos estudantes, basta acreditar e estudar”, disse.

A coordenadora da Educação Profissional e presidente do Comitê Gestor Trilhas de Futuro da SEE/MG, Amanda Barboza, pontua que o Trilhas é uma oportunidade para os jovens do ensino médio e também para a continuidade aos estudos daqueles que concluíram essa etapa de ensino. “O Trilhas de Futuro é um programa inovador de política pública educacional que oferece qualificação gratuita, uma formação profissional aos estudantes, permite conciliar estudos regular com a formação profissional, além de propiciar a estes estudantes, ao final do processo, ingressarem no mercado de trabalho”, declarou Amanda.

Para 2023, ainda é aguardada mais uma série de formaturas de alunos da primeira edição do Trilhas. Em abril serão quase 33 mil alunos, de 853 turmas matriculadas, em cerca de 88 instituições de ensino, em todo estado, concluindo suas formações.

TRILHAS

O Trilhas de Futuro é um programa inovador, criado pelo Governo de Minas, em outubro de 2021, com o objetivo de oferecer gratuitamente aos jovens cursos técnicos de formação profissional, com perspectiva de empregabilidade, por meio de parcerias com instituições públicas e privadas, em todo estado. A iniciativa ampliou consideravelmente a oferta de cursos técnicos gratuitos para os jovens mineiros. Atualmente, estão matriculados mais de 100 mil estudantes nos cursos do Trilhas de Futuro da 1ª e 2ª edições, que, além de uma formação gratuita, recebem uma ajuda de custo de transporte e alimentação.

A 2ª edição do programa foi lançada este ano e as turmas iniciaram as formações no mês de agosto. Ao todo, são 78 opções de cursos disponibilizados pelo Trilhas de Futuro em 181 instituições credenciadas, em 123 municípios mineiros. Desde o lançamento do programa, o Governo de Minas já investiu quase R$ 1 bilhão nesta iniciativa.