Grande parte dos alunos da rede estadual de ensino está, neste momento, contando as horas no relógio para as tão aguardadas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcadas para os dias 13 e 20/11. Coração apertado, ansiedade e euforia se misturam, especialmente para alunos do 3º ano do ensino médio, que farão o exame que ajuda a definir o rumo de suas carreiras e profissões.

Para que os dias de provas sejam encarados com mais tranquilidade, a Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG) desenvolve uma importante ação de apoio pedagógico para auxiliar na preparação dos alunos, por meio do programa Se Liga na Educação. Toda sexta-feira, aulas temáticas de conteúdos do Enem são exibidas pelo programa, que vai ao ar pela Rede Minas das 7h às 12h30. Além disso, no site do Se Liga, são disponibilizados materiais para alunos e professores, como os cadernos Mapa e o jornal Lupa.

Uma das aulas temáticas produzidas pelo Se Liga foi a do professor Ricardo Falcão, da disciplina de Sociologia. A aula “Enem e Música” traz dicas de algumas letras que podem ajudar o aluno a adquirir mais conteúdo, a refletir sobre as letras das músicas e a desenvolver habilidade para a escrita de uma redação excelente, coesa e coerente. A aula está disponível no Youtube, basta acessar o link.

Para o superintendente da Escola de Formação e Desenvolvimento de Profissionais e de Educadores da SEE/MG, Weynner Lopes Rodrigues, nesta reta final é importante que o estudante foque em revisar as matérias que ainda há dúvidas ou alguma dificuldade. “Na véspera das provas, teremos aulas diferenciadas com questões comentadas do Enem, com objetivo de esclarecer as dúvidas dos estudantes. E, após o exame, faremos também a correção das provas no tira-dúvidas, com participação ao vivo dos estudantes da rede”, explicou.

PROJETOS NAS ESCOLAS

Mas o desafio de preparar os jovens da rede pública é uma iniciativa que também está presente em diversas escolas estaduais, que criaram projetos e ações voltados ao tema, ao longo do ano. Em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, a Escola Estadual Israel Pinheiro implantou, em março deste ano, o Projeto Foco no Enem, iniciativa que atende cerca de 135 alunos do ensino médio, no período da manhã, e que integra as ações do Jovem do Futuro, parceria da SEE/MG com o Instituto Unibanco.

A coordenadora do projeto, Luciene Ribeiro Batista Lima, professora de história na unidade, explica a importância deste trabalho, que tem o objetivo de ajudar os alunos na preparação para a prova. “O Foco no Enem é uma iniciativa que criamos com base nas experiências que já eram colocadas em prática nas salas de aula. Sempre trabalhei com conteúdos, exercícios e provas com questões do Enem, a fim de preparar meus alunos. Entre as ações do projeto, fizemos uma mostra de profissões, em parceria com a Univale, para os alunos conhecerem os cursos de graduação, fazerem testes vocacionais, entre outros. Também realizamos um simulado no 2º e 3º bimestre, com datas e horários cronometrados, no mesmo formato do Enem. Foi uma simulação do dia da prova para testar os conhecimentos adquiridos e a preparação psicológica”, contou a professora.

O aluno Rafael Alvarenga Soares, do 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Israel Pinheiro, está se preparando para ingressar no curso de Direito. Ele conta que foi incentivado pelo pai, que é advogado, e que tomou gosto pela profissão quando passou a trabalhar como auxiliar no escritório de advocacia. Para o estudante, o projeto Foco no Enem está ajudando-o a realizar este sonho, já que a família não tem condições financeiras para pagar um preparatório particular para ele. “Estou um pouco ansioso, mas sei que aprendi bastante e estou preparado para a prova. Estou bem confiante na minha aprovação. Deixo um conselho para os jovens, que nunca desistam dos seus sonhos e que devam se esforçar e tentar, porque é o estudo que muda a vida das pessoas”, concluiu.

Quem também está confiante para a prova de domingo é a Victória Ribeiro Damascena, aluna do 3º ano do ensino médio. Ela tem 18 anos e vai participar pela primeira vez do Enem. Victoria disse que o desafio do domingo será grande, pois escolheu o curso de Medicina, mas está confiante que será aprovada, graças ao incentivo e apoio do projeto na escola. “Gostei muito do projeto porque ele me ajudou a avaliar e aprimorar os meus conhecimentos, que são primordiais para a minha aprovação. Estou ansiosa e contando os dias, mas sei que dará certo, pois me preparei para a prova”, comentou.

A professora Luciene relata que são exemplos como o do Rafael e da Victoria que mostram que a escola está conseguindo mudar a cultura entre os jovens de que a universidade era um sonho impossível. “O Enem é uma porta de entrada para o ensino superior. E para ingressar, o aluno precisa estar preparado. Nas ações, eles perceberam que os estudos vão além do ensino médio, basta acreditar neste sonho que é possível”, declarou.

Em Uberlândia, o professor de química da Escola Estadual Antônio Luis Bastos, Nilson Ozeas da Silva Junior, conta que criou aulões de química de preparação para o Enem. “Fico muito feliz em ajudá-los, sei que estou sendo um mediador do futuro destes jovens na busca por uma vaga no curso superior. Com aulas de funções orgânicas, desenvolvi uma paródia focada no Enem. As aulas foram pensadas e criadas para ajudar os alunos, principalmente aqueles que são de famílias mais carentes”, concluiu o professor Nilson.