A Prefeitura de Timóteo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, firmou parceria com o Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, para a implantação do projeto Educação Empreendedora na rede municipal de ensino no próximo ano. Ontem (29), o Sebrae apresentou o conteúdo do projeto aos diretores das escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, em encontro realizado na sede da Secretaria de Educação.

Esta foi a primeira ação prevista na implementação da Educação Empreendedora nas escolas municipais, que atenderá cerca de 6000 mil alunos de 15 escolas de educação infantil e Ensino fundamental. No próximo dia 6 de dezembro, a instituição apresentará o projeto aos vereadores municipais e aos servidores da Secretaria de Municipal Desenvolvimento Econômico e Turismo. A reunião será realizada no auditório da Prefeitura de Timóteo, às 8h.

PROJETO

O Sebrae é uma entidade privada que apoia e fomenta micro e pequenas empresas. De acordo com a exposição do projeto, a instituição acredita que a educação, empreendedorismo e a cultura empreendedora são temas importantes no cenário de atuação territorial para “desenvolver o capital e gerar transformações para a sociedade”. Para elevar o patamar da educação e da inovação, é necessária uma geração de pessoas empreendedoras e protagonistas, com competências múltiplas, pensamento crítico e resiliência. A Educação Empreendedora estimula e oferece ferramentas para que os alunos se tornem protagonistas de sua história.

“É um projeto que complementa as ações da educação, que buscam a formação de pessoas cidadãs, com consciência crítica, visão humanizada e transformadora da sociedade”, opina a secretária de Educação Márcia Lessa, salientando que o projeto está em consonância com a proposta de que a educação deve ultrapassar os muros das escolas, de forma a conhecer, interagir e transformar a realidade da comunidade escolar.