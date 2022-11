A Fiemg Regional Vale do Aço e o Sebrae Minas realizarão nos dias 23, das 8h às 17h e no dia 24 de novembro, das 8h às 12h, na sede da Fiemg, em Ipatinga, o curso Gerenciamento da Capacidade Produtiva.

O objetivo, segundo Luiz Sergio Martins Júnior, analista de relações empresarias da Fiemg, é o desenvolvimento de profissionais de alta performance na gestão da capacidade produtiva industrial.

“Esse tema é uma demanda corriqueira do setor industrial. Nossa proposta é através de um conteúdo programático mais personalizado suprir esse gargalo das empresas com foco no planejamento de demanda, produção de produtos e projetos, além de medição da capacidade produtiva, administração de materiais e valor e giro de estoque”, justificou.

As inscrições podem ser feitas através deste link. O valor do investimento é de R$170 para associados à Fiemg e R$250 para o público geral. A Fiemg fica na Avenida Pedro Linhares Gomes, 5431, Horto – Ipatinga.

Mais informações 31 3822-1414 ou regional-va@fiemg.com.br