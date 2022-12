Cerca de 400 professores da rede municipal de ensino de Coronel Fabriciano, vão apresentar projetos sobre a temática de empreendedorismo aplicado ao ambiente escolar durante a “Feira de Ideias”. O evento, aberto ao público, será realizado na próxima sexta-feira (16), a partir das 8h, no Centro Esportivo da Unileste.

Os educadores vão abordar ideias que enfatizam o combate à evasão escolar, incentivo à leitura e utilização de jogos pedagógicos. A iniciativa do Sebrae em parceria com a prefeitura marca o encerramento do curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos e o início das ações do Programa Nacional de Educação Empreendedora (PNEE) no município. A iniciativa tem o objetivo de capacitar os professores para o desenvolvimento de novas metodologias de ensino, com inserção do tema empreendedorismo na grade curricular.

Os projetos apresentados foram construídos com base em situações que ocorrem no ambiente educacional. “Os professores foram incentivados a propor soluções inovadoras para problemas corriqueiros no ambiente escolar, com ações de intervenção pedagógica, e de cunho emocional e social”, explica a consultora do curso Valéria Andrade.

A capacitação realizada com os educadores utiliza a metodologia exclusiva do Sebrae, que concilia o eixo técnico e comportamental, com estudo e aplicação para um modelo inovador de ensino. A partir de 2023, os conceitos e ferramentas aprendidas pelos docentes serão integrados aos conteúdos e disciplinas da grade curricular, de maneira transversal e multidisciplinar, contemplando os estudantes do 1º ao 9º ano do ensino fundamental.

A analista do Sebrae Minas, Vanessa Silva, destaca a importância do projeto como um mecanismo que é capaz de auxiliar na construção de novas realidades. “A educação empreendedora transforma vidas. É extremamente gratificante ver a materialização desse trabalho contribuindo para o desenvolvimento de mais um município. Trata-se de uma união de propósitos por um futuro melhor”, ressalta.

AÇÃO CONTÍNUA

O secretário de Governança Educacional e Cultura de Coronel Fabriciano, Carlos Alberto Serra Negra, reforça que a intenção do município é manter o projeto a médio e longo prazo em uma ação contínua para a rede municipal de ensino. “Pretendemos incentivar e oferecer aos nossos alunos, novas oportunidades, para que eles possam vislumbrar um futuro melhor. Deste modo, contribuímos para o plano de desenvolvimento da cidade, e ajudamos a disseminar a cultura empreendedora como um agente de transformação local”, reforça o secretário.

Serviço:

Feira de ideias – finalização do curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos

Horário: Primeira turma: 8h às 9h30 – segunda turma: 14h às 15h30

Local: Centro Esportivo do Unileste – Av. Pres. Tancredo de Almeida Neves, 3500, Morada do Vale B, Cel. Fabriciano

Aberto ao público