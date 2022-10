O Senac em Diamantina está com vagas abertas para o corpo docente dos cursos de Assistente Administrativo, Cuidador Infantil e Cuidador de Idoso para atuação nas cidades de Berilo, Veredinha e Serra Azul de Minas. As inscrições devem ser feitas por meio do site do Senac e o prazo final para é nesse domingo, dia 23 de outubro.

Na função de Instrutor de Formação Profissional, o selecionado ministrará aulas presenciais nos cursos do Senac, prezando pelo desenvolvimento dos alunos e executando as atividades pedagógicas relacionadas ao cargo. Por isso, para se candidatar é necessário residir ou ter fácil acesso à cidade de atuação.

Para os interessados na vaga de docente do curso de Assistente Administrativo em Berilo é essencial formação em Letras, Tecnologia Gestão da Informação, Tecnologia em Processos Gerenciais e/ou Administração, e experiência na redação de documentos administrativos e comerciais e controle de fluxo de documentos.

O cargo de Instrutor do curso de Cuidador Infantil em Veredinha pede graduação em Pedagogia, Serviço Social, Psicologia ou Enfermagem, além de experiência profissional e/ou especialização na área. Pós-graduação será considerado diferencial.

Já para a função de docente do curso de Cuidador de Idoso em Serra Azul de Minas é necessário graduação na área da saúde, preferencialmente com especialização em Gerontologia. É exibida experiência profissional em assistência na área de envelhecimento humano. Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria B será considerado diferencial.

Todas as vagas são extensivas a Pessoas com Deficiência (PCD) ou reabilitados pelo INSS. A instituição oferece: vale transporte; vale refeição; plano de saúde Unimed; plano odontológico; previdência privada e convênio com Sesc.

BANCO DE TALENTOS

O Senac também disponibiliza vagas para intérprete de libras e está cadastrando pessoas com deficiência (PCD) e reabilitados pelo INSS para o Banco de Talentos. Para participar do processo seletivo, o interessado deve acessar o site do Senac.

SOBRE O SENAC EM DIAMANTINA

O Senac está em atuação em Diamantina desde 2004, inicialmente como apoio à unidade de Sete Lagoas. O Centro de Educação Profissional foi inaugurado no ano seguinte, em 2005. A partir de 2021, passou a ocupar um casarão na rua Macau de Cima, com estrutura completa e acessibilidade.

Entre os cursos técnicos, o de Enfermagem é um dos destaques da unidade, que conta ainda com os cursos de Administração e de Segurança do Trabalho. Também há opções de cursos livres nas áreas de Gestão, Informática e Saúde, além do ensino da Aprendizagem Comercial. O curso Técnico em Informática também tem uma boa procura.

Serviço:

Vagas abertas no Senac em Berilo, Veredinha e Serra Azul de Minas

Inscrições por meio do site do Senac

Informações: (38)3532-6500 (Telefone e WhatsApp)