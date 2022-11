A arquitetura que impressiona na paisagem da cidade agora está ainda mais acessível para ensino e pesquisa, em sala de aula. A WR Construtora realizou a doação de maquetes de empreendimentos já construídos e entregues para os cursos de Arquitetura, do Unileste-MG, e de Engenharia Civil e Arquitetura, do Pitágoras, contribuindo na formação acadêmica dos futuros profissionais.

As miniaturas já fazem parte da rotina acadêmica dos universitários. “Os alunos aprendem a fazer e trabalham com elas no Laboratório de Maquetes do curso. Contudo, é uma maquete mais experimental. As possibilidades que eles tinham de ver as maquetes de lançamentos de produtos prontas eram somente em visitas técnicas ou em museus. Então, quando eles conseguem ver um edifício que foi executado e a maquete na mesma proporção, percebe-se que ficam impressionados e aprendem muito mais com essa dinâmica”, explica o professor Ricardo Crochet, coordenador do curso de Arquitetura do Unileste.

As universidades agora contam com as representações dos edifícios Vinhedo, construído no Cidade Nobre; Vista Ipanema e Iguaçu Nobre, ambos no Iguaçu; Alta Vista e Noronha, do Bom Retiro; e L’Único e Lumière, que ficam no bairro Horto.

“Isso trouxe um encantamento para os alunos. Além de dinamizar a economia da cidade, a WR está contribuindo também com a educação e com seu papel de responsabilidade social. É a Construtora fazendo a parte dela de empresa cidadã também”, elogia Mércia Pena, diretora do Pitágoras.