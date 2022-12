A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga realizaram, na manhã desta quinta-feira (29), a entrega dos 15 prêmios da campanha Natal Premiado 2022, dentre eles, uma motocicleta Honda Pop, duas TV’s de Led 32’ e 12 vales-compra no valor de R$ 1.000. O evento ocorreu na sede das entidades e foi transmitido ao vivo pelas mídias sociais da Aciapi-CDL.

O comerciário que realizou a venda para o consumidor premiado recebeu um voucher com valor específico de acordo com o cupom sorteado. Aquele que efetuou a venda para o consumidor ganhador da moto 0km, recebeu R$ 500 em vale-compra, para os comerciários que venderam para os ganhadores das TV’s de Led (R$ 400 em vale-compra) e para os comerciários que efetuaram a venda para os ganhadores dos vales-compra (R$ 300 em vale-compra).

O ganhador do prêmio principal, João Luiz da Silva, morador de Braúnas, destacou que foi fácil preencher os cupons e participar da campanha Natal Premiado. “Fiz um serviço na empresa Roberto Escapamentos e recebi três cupons. Dessa forma eu preenchi e graças a Deus fui sorteado com a moto. Já tinha participado de algumas campanhas da Aciapi-CDL, mas até então não tinha sido contemplado. Esse prêmio veio em um bom momento. Vou começar muito bem o ano de 2023 e com sorte ainda”, disse.

A vencedora do 13º prêmio, Leidiana Maria Bonfim Ferraz, que ganhou uma TV Led 32″, ressaltou que ficou muito feliz com o prêmio. “Ganhei os cupons quando fiz compras na Espaço Vip. Estou muito grata por isso. Estava precisando de uma televisão em casa. Vou até deixá-la no quarto das crianças”, afirmou.

A ganhadora do 5º prêmio, Débora Nathália Moreira Campos, que recebeu um vale-compra de R$ 1.000, destacou que foi bem interessante participar da campanha. “Fiz uma compra na Contex e recebi o cupom que me fez ser sorteada. Não tenho ideia ainda com o que vou gastar meu vale-compra. Tem muita opção. Mas já vi que tem como usar em uma autoescola. Como estou tentando fazer uma adição de categoria na minha carteira de motorista, essa seria uma das principais alternativas para mim”, contou.

O presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves, participou da entrega dos prêmios e destacou a importância da campanha Natal Premiado. “Essa é uma oportunidade para as lojas e empresas presentearem seus clientes nesse fim de ano, que valorizam o comércio de Ipatinga fazendo suas compras na cidade. Portanto, muito obrigado a todos que participaram e fizeram essa campanha ser um sucesso”, afirmou.

GANHADORES

Os ganhadores do sorteio da campanha de Natal Premiado foram: Marcos Giovani Almeida Alves (vale-compra de R$ 1.000); Kênya Martins Rocha (vale-compra de R$ 1.000); Júlio César Marques de Oliveira (vale-compra de R$ 1.000); Luana Gabriela Freitas Rodrigues (vale-compra de R$ 1.000); Débora Nathália Moreira Campos (vale-compra de R$ 1.000); Valéria Falcão Generoso de Oliveira (vale-compra de R$ 1.000); Monique Naiara dos Santos Calais (vale-compra de R$ 1.000); Alexsandra Silva Alves (vale-compra de R$ 1.000); Keila Leotero Gonçalves (vale-compra de R$ 1.000); Maria Aparecida da Silva (vale-compra de R$ 1.000); Welington Lopes do Amaral (vale-compra de R$ 1.000); Célio Moreira da Silva (vale-compra de R$ 1.000); Leidiana Maria Bonfim Ferraz (TV Led 32″); Milton Enio Rodrigues Silva (TV Led 32″); João Luiz da Silva (Motocicleta Honda Pop 110i).

Os sorteados receberam seus cupons premiados nas empresas: Óticas Moura, Contex Cidade Nobre, Espaço Vip, Ana Isa Calçados, Piso e Cia, Mundo Infantil, Walery Jeans, Mística Acessórios, Casa Avenida, Casa Avenida Tintas, Casa Nova e Roberto Escapamentos.