A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (15), uma operação que visa cumprir mais de 100 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de organizar atos que contestam o resultado da última eleição no país. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Além dos mandados, também foram autorizados bloqueios de contas e quebra do sigilo bancário dos investigados. Após o segundo turno das eleições, em 30 de outubro, Moraes fixou multa de R$ 100 mil a quem participasse de atos bloqueando rodovias.

Em nota divulgada na manha desta quinta-feira (15), a PF fala em 81 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, “em apuração que tramita na Corte acerca dos bloqueios de rodovias após a proclamação do resultado das Eleições Gerais de 2022”.

“As medidas estão sendo cumpridas nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal, em face de pessoas físicas e jurídicas identificadas pelas forças federais e locais de Segurança Pública”, adiantou a PF. A Agência Brasil confirmou que outros 23 mandados estão em cumprimento por um segundo delegado no Estado do Espírito Santo.

HISTÓRICO

Em novembro, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de bens de 43 empresas e pessoas suspeitas de financiar os atos antidemocráticos. À época, a maioria era de Mato Grosso.