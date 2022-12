O presidente Jair Bolsonaro (PL) chorou durante cerimônia de Cumprimentos dos Oficiais-Generais das Forças Armadas, nesta segunda-feira (5) no Clube Naval de Brasília. No momento do cumprimento aos presentes, ao lado de Michelle Bolsonaro, foi possível ver o presidente com os olhos marejados.

Bolsonaro não discursou e limitou-se a cumprimentar os oficiais promovidos. No entanto, em alguns momentos, diante da plateia, o presidente da República se mostrou emocionado.

A cerimônia é uma tradição de fim de ano em que o presidente da República recebe os cumprimentos dos Oficiais-Generais que representam as Forças Armadas.