Em protesto contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), caminhoneiros ocupam as áreas de acostamento da BR-381, no bairro Horto, em Ipatinga, na manhã desta segunda-feira (31), e deixam o trânsito lento no local. A paralisação dos caminhoneiros começou ontem (30), logo após ser declarada vitória de Lula. Além de Minas Gerais, outros estados como Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso registraram paralisações em rodovias estaduais e federais.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver vários caminhoneiros paralisados no acostamento da BR-381. Algum relatos dizem que eles só vão deixar passar ambulâncias, carros de polícia e bombeiros. Já em outra publicação, dá pra ver barracas armadas às margens da rodovia e apenas uma das pistas liberadas para tráfego.

Representante do setor, disse que a paralisação é uma demonstração de protesto contra “abusos de poder do Supremo Tribunal Federal (STF)”.

“O caminhoneiro está manifestando a revolta daquilo que não veio a acontecer no 7 de setembro desse ano e do ano passado e agora temos uma eleição muito questionada e questionável”, citou o representante ao destacar a ausência de voto impresso, rechaçada pelo Congresso Federal.

GREVE

Questionado sobre a possibilidade de greve da categoria, ele afirmou que há uma possibilidade de escalada do movimento, “principalmente com apoio da população”. “Estamos aguardando o pronunciamento do Exército, que fez uma auditoria das urnas e ainda não apresentou os resultados, seja pelo turno ou segundo turno”, acrescentou. A categoria também reclamou de uma possível negativa para voto em trânsito dos caminhoneiros.

Com informações de O Tempo