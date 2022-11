Usuários do aplicativo Instagram reclamaram na manhã desta segunda-feira (31), que suas contas foram suspensas pela plataforma. A falha foi registrada em vários países, entre eles Brasil, Estados Unidos e Índia.

No Twitter, também houve relatos de dificuldades para acessar a rede social e de perda de um grande número seguidores de uma só vez. Juliette, GKay e outros influenciadores brasileiros estão entre os que se queixaram.

A assunto “O Instagram” continuava liderando os trending topics no Brasil no começo desta tarde. Em oitavo estava #instagramdown, que era a terceira hashtag no topo do ranking dos Estados Unidos no mesmo período.

De acordo com o site G1, o problema foi relatado em ao menos 7 países: no Brasil, Itália, Turquia, Tailândia, França, Chile e Japão. A influenciadora digital Virgínia Fonseca disse ter perdido 200 mil seguidores.