Uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 1º de dezembro, diz que é possível o segurado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) usar todo o seu período de contribuição para o cálculo do benefício previdenciário, e não apenas os salários recebidos depois de julho de 1994. É a chamada “Revisão da Vida Toda”.

Após a decisão do STF, muitos segurados estão sendo assediados por empresas vendendo a tese como se fosse para todos, diante de vários casos, o INSS informa que não entra em contato com seus segurados por telefone ou outros canais para oferecer serviços ou benefícios e tampouco revisões de valores.

Seguem dicas de segurança para o segurado ou segurada que receber qualquer contato sobre o assunto Revisão da Vida Toda, seja via telefone, e-mail, ou redes sociais:

– Não passe seus dados pessoais, como CPF, telefone, endereço ou número do benefício;

– Não envie foto de documentos ou fotos pessoais;

– Nunca compartilhe sua senha de acesso ao gov.br;

– Não realize depósitos, pagamentos ou transferências. Os serviços prestados pelo INSS são todos gratuitos;

– Caso suspeite de golpe, bloqueie o contato e faça um boletim de ocorrência.

O STF julgou o Recurso Extraordinário (RE) nº 1.276.977, que trata da Revisão da Vida Toda. Porém, o acórdão referente à decisão do Tribunal ainda não foi publicado. O INSS aguardará a publicação deste acórdão para só então definir os próximos passos a serem adotados.

Com informações do INSS