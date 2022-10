Motoristas que trafegam diariamente pela BR-381/MG terão, a partir desta sexta-feira (28), mais conforto e segurança no trajeto entre Belo Horizonte e Governador Valadares com a liberação de dois túneis e de quatro quilômetros de rodovia nesta sexta-feira (28) pelo Ministério da Infraestrutura e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Com a conclusão do empreendimento, a rodovia agora conta com 60 quilômetros de duplicação, desde 2019. O segmento liberado nesta sexta está localizado entre o KM 288,4 e o KM 289,5 e do KM 290,8 ao KM 293,7 da BR-381/MG — sentido Ipatinga e Antônio Dias –, dentro do município mineiro de Antônio Dias e têm investimento de aproximadamente R$ 118 milhões. Os túneis, com 430 metros de extensão, ficam no km 291,07 e no km 291,5 da rodovia.

“Os túneis e os trechos liberados vão dar mais fluidez ao trânsito, eliminar pontos de críticos e garantir mais conforto aos usuários que trafegam pela rodovia”, afirmou o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Com 304 quilômetros de extensão, a BR-381-MG fundamental para Minas Gerais para o escoamento de produtos agrícolas, pecuários, de mineração e industriais.

CONCESSÃO

As melhorias na BR-381/MG contribuíram para o sucesso da concessão do sistema rodoviário BR-116/493/465/RJ/MG, a Rio-Valadares, que teve o contrato assinado em 19 de agosto. Ainda para 2022, está previsto o leilão da BR-381/MG, com investimentos previstos na ordem de R$ 5,5 bilhões.

Desde 2019, Minas Gerais teve recuperados 667 quilômetros de estradas que cortam o estado. Neste período, houve o investimento de cerca de R$ 4 bilhões em duplicações, pavimentações e revitalizações nas rodovias da região.

Com informações da Coordenação-Geral de Comunicação Social do DNIT