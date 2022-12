O ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, foi novamente internado no hospital Albert Einstein, na zona Sul de São Paulo, ontem (29). O ídolo foi levado pela esposa, Márcia Aoki, e por um cuidador após apresentar um quadro de inchaço por todo o corpo, apurou a ESPN.

Segundo as informações, ele está sendo submetido a uma série de exames ao longo desta quarta-feira (30) para uma avaliação mais aprofundada dos problemas detectados e dos órgãos comprometidos pelo câncer metastático.

Ao chegar no Einstein, Pelé apresentava um quadro de anasarca (inchaço generalizado), uma síndrome edemigêmica (edema generalizado) e ainda insuficiência cardíaca. O problema, segundo a equipe médica, é o fato de a quimioterapia realizada ao longo dos últimos meses não apresentar mais respostas para os tumores presentes em diversos órgãos do corpo.

Pelé também foi diagnosticado com uma confusão mental. Os exames desta quarta-feira também avaliarão a possibilidade da ocorrência de uma encefalopatia hepática. Debilitado, o ex-jogador apresenta dificuldades para se alimentar.

Ainda em um quarto do hospital, Pelé, sua esposa e um cuidador aguardam as respostas dos exames para tomarem conhecimento sobre os próximos passos do tratamento. Não há qualquer previsão de alta médica para o Rei.