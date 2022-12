O prefeito de Belo Oriente, Hamilton Rômulo, foi eleito presidente do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço (Cimva) para o biênio 2023/2024. A eleição aconteceu na tarde de ontem (20), no Salão Espaço Vinte, no bairro Iguaçu, em Ipatinga. Hamilton assume o consórcio, focado na “busca incessante” do desenvolvimento regional. Ele substitui o prefeito de Entre Folhas, Ailton Silveira, o “Ailtinho”.

“Sei o tamanho da responsabilidade que é presidir o Cimva, responsável por programas e projetos extremamente importantes para melhorar a qualidade de vida na nossa região. A união será fundamental na luta por mais benefícios, para ampliar as diversas conquistas alcançadas até aqui”, disse o presidente, após a chapa única ser aclamada pelos prefeitos presentes, na assembleia conduzida pelo secretário Executivo, Albson Alvarenga.

Também integram a nova diretoria os prefeitos Ronaldo de Oliveira – Mesquita (1º Vice-presidente), Ernane Macedo – Pocrane (2º Vice-Presidente). Integram o Conselho Fiscal os prefeitos Aiken Cristian (Joanésia), Ademilson Lucas (Santa Rita de Minas), Marcélio Teixeira (Bugre), Luiz Paulo (Pingo Dágua) e Fernando Silva (Naque). São suplentes: Efigênia Maria, (Gonzaga), Raulisson Morais (Açucena) e Samuel Dutra (Engenheiro Caldas).