A Prefeitura de Timóteo realizou nessa quarta-feira (21), a oitava cerimônia de posse dos canditados aprovados pelo concurso 001/2019. O evento foi realizado no auditório do Paço Municipal, com a presença do prefeito Douglas Willkys, do vice-prefeito, professor José Vespasiano, e secretariado. Foram empossados 23 servidores das áreas, administrativa, de obras, da assistência social e de saúde.

Em seu pronunciamento, o prefeito Douglas Willkys deu as boas-vindas aos servidores empossados, desejando sucesso na nova jornada. Ele destacou a importância da missão de servir à população de Timóteo, estimada em 90 mil habitantes, com comprometimento, ética e profissionalismo. Na manhã desta quinta-feira (22), os novos servidores públicos tiveram um encontro de integração no auditório do Paço Municipal. Os profissionais receberam informações sobre a estrutura administrativa da prefeitura, direitos e obrigações do funcionalismo.

Até agora, a Prefeitura de Timóteo deu posse a 304 profissionais aprovados pelo concurso 001/2019, que foi organizado pela Fundação CefetMinas, sendo que as provas ocorreram no primeiro semestre deste ano em função da pandemia. O concurso tem validade por 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. Novas convocações poderão ser realizadas para suprirem as demandas dos serviços públicos de acordo com as necessidades das secretarias.