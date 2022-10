Com a finalidade de modernizar o sistema de telefonia do serviço público, na próxima segunda-feira, dia 31 de outubro, a Prefeitura de Timóteo vai iniciar a migração do seu sistema telefônico analógico para digital. Portanto nesse dia, os telefones do serviço público municipal ficarão mudos. A comunicação externa será retomada a partir do dia seguinte, em 1º de novembro.

De acordo como diretor de tecnologia da Prefeitura de Timóteo, Alan Wesley, o trabalho de migração do sistema de telefonia em todas as repartições públicas deve demorar por volta de uma semana. Segundo explicou, a prioridade será dada para as unidades de saúde e no prédio principal da Prefeitura, no Bairro São José.

A modernização do sistema trará outros benefícios, de acordo com Alan Wesley. O principal deles é a economia que será gerada para os cofres públicos a partir da mudança. A uma previsão de reduzir a conta de telefone dos atuais R$ 27 mil para cerca de R$ 7 mil por mês.

Outro ponto mencionado pelo diretor de tecnologia refere-se ao fator segurança que será aumentada com o novo sistema digital. Também será implantada uma central de atendimento unificada que atenderá pelo número 3847-4700, oferecendo assim mais um canal de comunicação para a população.