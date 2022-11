O Senac Diamantina está com três oportunidade de emprego abertas em Berilo, Francisco Badaró e Senador Modestino Gonçalves. Os interessados devem se inscrever pelo site https://www.mg.senac.br/paginas/trabalheconosco.aspx. As oportunidades são na área de gestão, saúde e administração. Confira as vagas ofertadas e prazo de inscrição:

Instrutor de Formação Profissional – Assistente Administrativo – Berilo

Instrutor de Formação Profissional – Cuidador de Idoso – Francisco Badaró

Instrutor de Formação Profissional – Recepcionista – Senador Modestino Gonçalves

No cargo de Instrutor, o profissional ministrará aulas presenciais dos cursos do Senac, presando pelo desenvolvimento do aluno e participando dos projetos e atividades pedagógicas da instituição. Para se candidatar é necessário ter formação, experiência profissional na área e residir ou ter fácil acesso à cidade de atuação. Pós-graduação será considerado como diferencial.

Para se candidatar, é necessário residir no município de atuação ou em local próximo, de fácil acesso. A oportunidade é extensiva a pessoas com deficiência (PCD).

BANCO DE TALENTOS

O Senac também está cadastrando Pessoas com Deficiência (PCD) e reabilitados pelo INSS para o Banco de Talentos. Para participar do processo seletivo, as pessoas interessadas devem acessar o site do Senac.