A Techint Engenharia e Construção está com vagas abertas para o Programa Jovem Aprendiz, em Ipatinga. Em parceria com o Senai, o programa vai oferecer capacitação em Processos Administrativos e conta com 33 vagas exclusivas para jovens moradores da região de Ipatinga.

Para participar, é preciso ter entre 16 e 22 anos e Ensino Fundamental completo. Os interessados devem se inscrever na vaga aberta através do link https://www.bizut.me/vagas/perfil/15914.

Reconhecida como a melhor empresa no setor de Infraestrutura no Guia Diversidade Ethos 2019, 2020 e 2021 a Techint Engenharia e Construção promove um ambiente inclusivo e com igualdade de oportunidades, sem discriminação de qualquer natureza.

Serviço:

Programa Jovem Aprendiz – Techint Engenharia e Construção

Inscrições até 4 de novembro de 2022

Curso: Aprendizagem Industrial em Processos Administrativos (Senai- Ipatinga)

Período: Turno da Tarde

Vagas: 33

Requisitos: Ter de 16 a 22 anos e Ensino Fundamental completo/ para pessoas com deficiência não há limite de idade.

Documentos necessários: Título de Eleitor, Carteira de Trabalho e Certificado de Reservista (para rapazes acima de 18 anos)

Vagas exclusivas para moradores da região de Ipatinga – MG