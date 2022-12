O Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) está com processos seletivos abertos para 10 (dez) vagas de emprego nos campi da Instituição. Os interessados devem se cadastrar no site do Centro Universitário na aba “Trabalhe Conosco” ou acessar o link https://unileste.gupy.io/, e inscrever-se na vaga pretendida.

No portal, todos os interessados poderão conferir também os requisitos, período de inscrição para cada vaga, atividades, diferenciais, áreas de atuação e horários de trabalho. Os processos de seleção são destinados para o preenchimento das seguintes vagas: Auxiliar de Eventos; Auxiliar de Veterinário(a); Técnico(a) de Enfermagem; Médico(a) Oftalmologista e Otorrinolaringologista; Terapeuta Ocupacional; Dentista (Preceptor de Estágio) e docentes para as graduações de Engenharia de Software, Sistemas de Informação e Psicologia.

BENEFÍCIOS

Entre os benefícios ofertados pelo Unileste estão: salário, bolsa parcial de incentivo aos estudos para o colaborador e seus dependentes; (conforme regras da Convenção Coletiva de Trabalho); vale-transporte; plano de saúde com coparticipação; plano odontológico; seguro de vida/acidente; licença maternidade estendida; folga no dia do aniversário; academia de musculação e Centro Esportivo para promoção da saúde e qualidade de vida.

Para mais informações sobre as vagas, entre em contato pelo telefone (31) 3846-5706 ou pelo e-mail recrutamento@unileste.edu.br.

Serviço:

Processos seletivos abertos

Cadastro e inscrição: https://unileste.gupy.io/

Prazo: até 19/12

Mais informações: (31) 3846-5706 e recrutamento@unileste.edu.br