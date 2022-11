No início da tarde desta quinta-feira (18), um incêndio de grandes proporções atingiu os Estúdios Globo, na Zona Oeste do Rio. A cidade cenográfica de ‘Todas as Flores’ acabou sendo destruída pelas chamas. A assessoria da TV Globo não informou as causas do incêndio. “Estamos apurando as dimensões e impactos e damos notícias assim que pudermos”, diz um comunicado emitido pela emissora.

Também em nota, o Corpo de Bombeiros informou que o fogo foi controlado no começo da tarde. “Bombeiros do Quartel de Jacarepaguá foram acionados, na tarde desta sexta-feira (18/11), para um incêndio na Estrada de Curicica, 1.184, em Curicica. O quartel de Jacarepaguá foi empenhado para o combate às chamas, com apoio do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) da corporação. Não há, até o momento, informações sobre vítimas”.

O incêndio pode gerar um grande prejuízo para a rede de televisão, uma vez que todos os itens do estúdio foram completamente destruídos pelas grandes chamas.