A Usiminas promoverá, entre os dias 31 de outubro e 5 de novembro, reuniões com a comunidade das nove regionais de Ipatinga. O objetivo é envolver os moradores da cidade no processo de construção do Plano de Ação de Emergência (PAE) da usina de Ipatinga. O plano integra os compromissos previstos em um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) assinado pela empresa com o Ministério Público de Minas Gerais em 2018.

A participação é aberta a todos os moradores das localidades e prevê encontros na Escola Estadual Almirante Toyoda (31/10), no Esporte Clube Industrial (01/11), na Associação de Moradores do Bairro Novo Cruzeiro (03/11), no Centro de Convivência Esaú José da Silva (04/11) e na Escola Municipal Hugo Duarte Coutinho (05/11). As reuniões ocorrerão sempre a partir das 18h30, à exceção do encontro do dia 5 de novembro, agendada para as 8h30.