A excelência da Usiminas no atendimento aos setores de automóveis e transportes foi reconhecida mais uma vez na 35ª edição do Prêmio Maiores do Transporte e Melhores do Transporte. A companhia recebeu o troféu na categoria Matéria-Prima e Insumos.

Promovida anualmente pela OTM Editora, a premiação traz dados dos balanços anuais das empresas. Por meio desses materiais é feito um ranking das melhores e maiores em todos os modais de transporte do setor (rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo e fluvial), além das empresas destaques de implementos, carrocerias, pneus, logística e de soluções para o segmento de transporte.