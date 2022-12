A Cenibra consolida sua posição de destaque entre as organizações que são referências globais em sustentabilidade e responsabilidade social. A empresa conquistou a avaliação de nível Ouro da EcoVadis, única fornecedora mundial de classificações de sustentabilidade corporativa. A Cenibra ficou dentro dos 5% das empresas mais bem avaliadas entre as mais de 100 mil organizações analisadas no mundo.

Essa distinção é concedida a empresas que atendem a critérios específicos de licenciamento e elegibilidade para promover seu desempenho de sustentabilidade. A avaliação é baseada em quatro temas: meio ambiente, direitos trabalhistas e humanos, ética e compras sustentáveis.

Para o assessor de Sustentabilidade da Cenibra, Sandro Morais Santos, o desempenho de destaque na avaliação da EcoVadis demonstra o compromisso da empresa com as melhores práticas da agenda ESG. “A medalha Ouro é um reconhecimento de que toda a cadeia produtiva da Cenibra está comprometida com a entrega de valor para o público”, disse.

De acordo com a coordenadora de Governança e Compliance, Sandra Maria Henrique, este resultado comprova que, no processo evolutivo da empresa, o conceito e as práticas em sustentabilidade vêm amadurecendo de forma contínua. “A sustentabilidade está inserida no nosso core business, evidenciando a intenção cada vez maior de materializá-la, não apenas em nossas operações florestais e industriais, mas também nas demais áreas fundamentais para o nosso negócio”, explicou.

A EMPRESA

Constituída em 13 de setembro de 1973 e localizada no leste de Minas Gerais, a Celulose Nipo-Brasileira S.A. (Cenibra) opera com uma unidade industrial no município de Belo Oriente (MG), com duas linhas de produção de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto e capacidade instalada de 1.200.000 toneladas/ano. A empresa maneja uma área total de 254 mil hectares em 54 municípios.