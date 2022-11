As prefeituras participantes do Programa Mobiliza Usiminas Todos Pela Água receberam a terceira capacitação, de 2022, para a realização das ações ambientais em contrapartida à doação do agregado siderúrgico pela Usiminas para recuperação de estradas rurais. No total, 26 municípios da região foram representados por suas equipes técnicas. As cidades de Coronel Fabriciano e Belo Oriente tiveram a oportunidade de compartilhar casos de sucesso para inspirar os demais municípios participantes.

A coordenadora de Meio Ambiente de Coronel Fabriciano, Roberta Morais, falou sobre a revitalização da nascente da gruta do bairro Santa Terezinha. “A doação do agregado siderúrgico pela Usiminas tem gerado impactos muito significativos para as comunidades, na recuperação das estradas, no mapeamento e na recuperação das nascentes”, explicou Roberta.

Para 2023, o foco do Programa Mobiliza Usiminas Todos Pela Água é atuar na proteção das nascentes cadastradas e que sofrem algum risco. “Nossa meta junto às prefeituras é ampliar o trabalho de recuperação das nascentes mapeadas e obter, pelo menos, cinco nascentes recuperadas, por cidade, em 2023,” destacou Isabela Mello, da equipe de Meio Ambiente da Usiminas.

O evento contou com a palestra do Promotor de Justiça do Meio Ambiente de Ipatinga, Rafael Pureza, que falou sobre a captação de recursos pelos municípios para ações socioambientais por meio de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais e o Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais (CeMAIS).

O PROJETO

Com duas vertentes, a plataforma Mobiliza Usiminas possui os programas Caminhos do Vale e Todos Pela Água, resultado de uma parceria entre a Usiminas, o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço (Cimva) e o Instituto Interagir, que realizam as ações técnicas junto as cidades. Em sete anos de trabalho, já são mais de 4.600 km de estradas rurais recuperadas, que beneficiam 1,3 milhão de pessoas. Em contrapartida ao recebimento do agregado siderúrgico, foram cadastradas mais de 5 mil nascentes e 1.500 estão protegidas.