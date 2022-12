A escolha do próximo nome para comandar a Petrobras no novo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) poderá ficar a cargo de Dilma Rousseff. De acordo com o site O Antagonista, a ex-presidente já tem um favorito: Maurício Muniz Barretto de Carvalho, ex-ministro-chefe da Secretaria de Portos, além de secretário do PAC em seu governo.

Até o momento, o mais cotado para a indicação é o senador petista Jean Paul Prates (RN). Fernando Haddad, futuro ministro do Fazenda, chegou a dizer que seu correligionário “entende do setor”.

Prates, que detém o apoio da governadora do Rio Grande do Norte Fátima Bezerra (PT), seria acomodado no Ministério da Pesca, caso se concretize o nome de Maurício Muniz para a Petrobras.

Com perfil técnico, Muniz é servidor de carreira, próximo de Dilma e amigo da ex-ministra Miriam Belchior.

Com informações do Pleno.News