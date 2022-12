A esposa do presidente eleito, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, estaria tentando indicar a professora paranaense Maria Helena Guarezi, ex-diretora de Itaipu, para o Ministério da Mulher. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo nessa terça-feira (13) e teria sido obtida com fontes da equipe de transição de Lula (PT).

De acordo com o veículo, Janja e Maria Helena são amigas e trabalharam juntas em Itaipu. No entanto, a ideia da primeira-dama ao indicar Guarezi já teria incomodado petistas e até mesmo integrantes do grupo de trabalho (GT) de Mulheres na equipe de transição, que defendem a escolha de um nome da área e que tenha trânsito dentro do PT, o que não seria o caso de Maria Helena.

Aliado a isso, integrantes da equipe de transição teriam apontado que Maria Helena não possui o apoio do movimento de mulheres dos partidos ou dos movimentos sociais. De acordo com o jornal O Globo, integrantes da transição disseram que Lula delegou a Janja a indicação do Ministério da Mulher.

Além do nome de Guarezi, também estavam entre as cotadas para a vaga a deputada federal Rejane Dias (PT-PI) e a secretária nacional de Mulheres do PT, Anne Moura. Outro nome que também estava sendo cogitado era o da socióloga Vilma Reis.